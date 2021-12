Maus Hábitos cria centro de testagem para quem tiver bilhete para espectáculos

Aberto entre as 15.00 e as 19.00, neste posto de testagem à covid-19 o atendimento é feito por ordem de chegada e "sujeito ao stock existente".

Com o anúncio das novas regras – que entraram em vigor no início do mês – de acesso a espectáculos, eventos culturais e discotecas, que obrigam à apresentação de teste negativo para garantir a entrada, o Maus Hábitos criou o seu próprio centro de testagem à covid-19, aberto para os espectadores com bilhete.

"Numa parceria com a farmácia A Tua Farmácia, o Maus Hábitos terá um centro de testagem à covid-19 nas suas instalações, válido para todos os portadores de bilhetes pré-comprados para eventos que decorram no Maus Hábitos, de quinta-feira a sábado", explica o espaço cultural, em comunicado. O posto estará aberto às quintas e sextas-feiras, entre as 15.00 e as 19.00, o atendimento é feito por ordem de chegada e está sujeito ao "stock existente".

"Para poder efectuar o teste gratuito, o cliente deverá apresentar o Cartão de Cidadão e o bilhete pré-comprado (físico ou digital) para um evento desse fim-de-semana." Cada espectador tem direito a quatro testes gratuitos por mês. O resultado é válido durante 48 horas e deverá ser apresentado à entrada.

