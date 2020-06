Meatless: comida caseira e vegetariana ao domicílio

Lançada com o objectivo de "facilitar o acesso a comida vegetariana" e, ao mesmo tempo, dar a conhecer as suas diversas facetas, como explica Francisca Sardinha, uma das responsáveis pela marca, a Meatless surgiu recentemente e já tem clientes fiéis.

Entre os produtos disponíveis, os hambúrgueres de feijão preto (4,90€/quatro unidades), os croquetes de quinoa e ervilhas e as almôndegas de beringela (ambos a 5,90€/oito unidades) são alguns dos mais pedidos.

As encomendas (mínimo de 10€) devem ser feitas através do Whatsapp (914250461) e o pagamento deve ser processado por transferência bancária ou MB WAY. As entregas acontecem às terças e sextas-feiras no Grande Porto, em embalagens de cana-de-açúcar. "Não usamos plástico", reforça Francisca. Os produtos são entregues frescos e têm a duração de três dias no frigorífico ou um mês no congelador.

