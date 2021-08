Meia Maratona está de volta ao Porto em Setembro

Atletas portuenses, leiam com atenção: a Meia Maratona do Porto regressa à cidade já a 19 de Setembro e as inscrições estão abertas até dia 14. Para aqueles que não podem participar, a organização criou uma versão virtual da prova, que acontece no mesmo fim-de-semana.

Devido à pandemia, a organização decidiu cancelar a edição de 2020, substituindo-a por uma versão online, mas este ano a Meia Maratona vai poder, finalmente, voltar a ocupar as ruas do Porto. No total, são 21 quilómetros, que percorrem as zonas ribeirinhas do Porto e Vila Nova de Gaia, o que vai permitir aos participantes correr tendo as pontes que ligam as duas cidades como pano de fundo.

Para a 14.ª edição da prova, vão ser aplicadas algumas medidas de segurança, nomeadamente a admissão de "menos participantes e maior espaçamento nos locais de partida e chegada", explica a organização no site oficial, onde também revelam que a partida foi adiantada para as 08.00. Todos os participantes devem apresentar, no dia, certificado de vacina ou um teste negativo.

Quem preferir, pode participar à distância, basta inscrever-se na versão virtual da prova, que permite receber o kit de participante, em casa. O desafio deve ser cumprido no fim-de-semana de 18 e 19 de Setembro, no local que for mais conveniente.

As inscrições online já estão abertas e o prazo termina a 14 de Setembro. Ambas as provas têm um custo de 15€ por pessoa.

