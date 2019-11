MEO Marés Vivas: Liam Payne, ex-One Direction, é a primeira confirmação do festival

A 14ª edição do MEO Marés Vivas, um dos maiores festivais de música do Norte, só arranca a 17 de Julho, mas já há uma presença confirmada. Falamos-lhe de Liam Payne, antigo membro da boys band One Direction, que vai subir ao palco no sábado 18, segundo anunciou a organização do evento esta terça-feira, dia 26. O cantor, compositor e produtor inglês, que lançou em 2017 o seu primeiro single a solo, Strip That Down (em colaboração com Quavo), vem a Vila Nova de Gaia apresentar LP1, álbum que chega às bancas a 6 de Dezembro.

Além de Strip That Down, o disco inclui músicas como Bedroom Floor, For You, dueto com Rita Ora que integrou a banda sonora de Fifty Shades Freed, e Stack It Up (feat. A Boogie Wit da Hoodie), o mais recente single do artista. No seu primeiro álbum, Payne colabora com produtores e compositores de renome. Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, Steve Mac, Joe London, The Monsters e The Strangerz são apenas exemplos.

Os bilhetes para o festival vão ser colocados à venda no feriado de 1 de Dezembro, às 10.00. Os interessados podem comprá-los na FNAC, Worten e restantes locais habituais, a preços que vão dos 38€ (diário) aos 70€ (geral). Os passes VIP custarão 70€ (diário) e 180€ (geral).

