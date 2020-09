Mercado de arte Abelha regressa a Cedofeita em dose dupla

Nos dias 19 e 26 Setembro, há muita ilustração, pintura, cerâmica e fotografia para ver no Centro Comercial de Cedofeita, com trabalhos de cerca de 40 artistas.

É um dos mercados mais concorridos do circuito artístico e cultural do Porto e estava prestes a realizar a sua 10ª edição quando a pandemia nos fechou entre quatro paredes. Passado meio ano, o Abelha volta a instalar-se no Centro Comercial de Cedofeita (CCC) para mostrar o trabalho de cerca de 40 artistas, portugueses e estrangeiros, mais ou menos conhecidos, e dar-lhes oportunidade de divulgar e vender as suas obras.

Para evitar aglomerados, o evento vai dividir-se em dois sábados, 19 e 26 de Setembro, mas mantém o objectivo de “promover o trabalho dos artistas e o amor crescente pela arte na nossa cidade”, lê-se em publicação de divulgação. Como habitual, haverá ilustração, pintura, cerâmica e fotografia nas várias bancas dispostas pelo CCC.

Ao longo dos próximos fins-de-semana, passarão por lá nomes como Joana Molho, Karla Ruas, Louise Kanefuku, Preencher Vazios, Amalteia, Benedita Santos, Matilde Horta, entre outros. Também André Rocha, artista e fundador do Hive Art Studio que em 2018 lançou o Abelha, apresentará os seus retratos realistas feitos com caneca BIC. A entrada é livre.

