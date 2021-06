Mercado de Matosinhos recebe mostra de cinema gastronómico

Durante este fim-de-semana, de 18 a 20 de Junho, no Mercado de Matosinhos vão celebrar-se duas artes: o cinema e a culinária, graças à CI.GA – Mostra de Cinema Gastronómico.

Este evento, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos e pela WoW Hint, vai permitir ao público assistir a curtas-metragens, filmes e documentários, enquanto experimenta alguns dos pratos que são referidos ou provados pelos protagonistas das películas.

O programa conta com filmes para todas as idades. Por exemplo, na sexta-feira, às 20.30, poderá ver Estômago (2007), de Marcos Jorge, e no dia seguinte, às 18.00, vai estar em exibição a longa-metragem de animação Ratatouille (2007). Também títulos como Soul Kitchen (2009) e The Lunchbox (2013) vão estar em destaque. Pode ficar a conhecer o programa completo online.

"Com este evento, pretende-se promover a gastronomia nacional como forma de identidade nacional/local e parte da cultura portuguesa através da comunicação audiovisual, gestão das emoções e novas percepções sensoriais", lê-se em comunicado da autarquia.

Todas as sessões são gratuitas, mas têm lugares limitados, devido ao actual contexto de pandemia. Quem estiver interessado, pode reservar o seu bilhete online.

