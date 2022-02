Mercado do Bom Sucesso tem um brunch para devorar todos os dias

Todos os dias são dias de brunch no Mercado do Bom Sucesso. De manhã à noite, o Brunch Forever tem propostas gulosas, mas também saudáveis, com opções vegan.

O recentemente renovado Mercado do Bom Sucesso continua a ganhar novidades na área de refeições. Em Janeiro deste ano, o Brunch Forever instalou-se no piso zero com gulodices, propostas saudáveis e várias opções vegan, para saborear todos os dias, de manhã à noite.

Há três menus de pequeno-almoço e brunch: com torrada, sumo do dia/galão e espresso (3,50€); com pão de centeio, manteiga, queijo fatiado, presunto, ovos mexidos, sumo/galão e espresso (7,40€); ou com ovos Benedict, panqueca ou waffle, sumo/galão e espresso (12,50€).

© DR Brunch Forever

Se preferir escolher à carta, vai encontrar torradas (desde 1,50€), croissants (desde 1,80€), waffles (desde 3,95€) e oito opções de panquecas (desde 3,90€). Mas também ovos mexidos (2,20€), ovos Benedict com presunto (6,20€) ou com salmão (6,50€), hambúrguer vegetariano de cogumelos (8,50€) e salada de burrata com (9€) ou sem lactose (9,90€).

© DR Ovos Benedict com Salmão

Não faltam também tostas como a de pasta de salmão (6,90€), de almôndegas de soja com húmus de beterraba (6,90€), de requeijão com compota de abóbora (6,90€), de ervilha com ovo escalfado e chouriço crocante (7,20€) ou de cogumelos à Bulhão Pato (7,20€).

© DR Tosta de almôndegas de soja com húmus de beterraba

Há ainda iogurte grego ou de soja, com granola e compota (2,90€) ou com granola e fruta fresca (3,10€), e smoothie bowls de espinafres, morango, abacate e coco (6,20€), de banana, chocolate e manteiga de amendoim (6,20€) ou de banana, morango e abacate (6,20€). Para beber, não faltam especialidades de café, chocolate quente, chás, tisanas, infusões e sumos naturais.

Mercado Bom Sucesso, Praça Bom Sucesso 74-90 (Porto). 969 800 137. Dom-Qui 09.00-23.00. Sex-Sáb 09.00-24.00. Site, Facebook, Instagram

