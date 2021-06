Mercadona abre terceira loja no Porto

Editores da Time Out Lisboa

O novo supermercado desta cadeia espanhola ficará na freguesia de Lordelo do Ouro e terá quase dois mil metros quadrados.

Não há duas sem três. A Mercadona vai abrir, no próximo dia 13 de Julho, a terceira loja no Porto. O novo supermercado desta cadeia espanhola ficará na rua Diogo Botelho, na freguesia de Lordelo do Ouro, e terá quase dois mil metros quadrados e 240 lugares de estacionamento, sendo dez destinados ao carregamento de veículos eléctricos.

Neste novo estabelecimento estará implementada a Loja 6.25, projecto inserido na Estratégia 6.25 da marca, que “tem o triplo objectivo de, até 2025, reduzir 25% do plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas suas instalações”.

Além desta iniciativa de carácter ambiental, a Mercadona tem ainda um forte sentido de responsabilidade social. Doará, portanto, desde o primeiro dia e durante todos os dias úteis, bens de primeira necessidade à Obra Diocesana de Promoção Social do Porto, instituição de solidariedade social “que apoia famílias vulneráveis e que conta com 12 centros sociais e duas cantinas sociais na cidade do Porto, ajudando um total de duas mil pessoas em situação de carência económica extrema”, adiantam em comunicado.

A par deste novo hipermercado, a Mercadona prevê abrir ainda mais nove lojas este ano, que se juntam às 21 já abertas nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

