Mercadona abre em Gaia o seu primeiro supermercado português

A história da internacionalização da Mercadona, cadeia de retalho alimentar espanhola, começou a ser escrita há cerca de três anos, altura em que a entrada da marca no mercado nacional começou a ser preparada. Esta terça-feira, dia 2, a abertura do primeiro supermercado em Portugal, mais concretamente em Canidelo, freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, assinala o início de um importante capítulo nesta narrativa construída a duas línguas.

A nova loja, que conta com uma superfície de vendas de 1800 m2 e uma equipa de 85 trabalhadores, implicou um investimento de oito milhões de euros, segundo um comunicado divulgado pela empresa. A mesma nota avança que este é o primeiro dos dez espaços, espalhados pelos distritos do Porto, de Braga e de Aveiro, que o gigante espanhol planeia abrir em Portugal durante o segundo semestre de 2019. As próximas lojas abrem portas nas próximas terças-feira do mês: dia 9 em Matosinhos, 16 em Vermoim, Maia, e 23 em Fânzeres, Gondomar.

A abertura deste supermercado constitui ainda o primeiro projecto de Responsabilidade Social da empresa em Portugal. Graças ao acordo de colaboração alcançado entre a Mercadona, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Canidelo e o Sport Clube de Canidelo, o clube passou a ter instalações completamente novas, “proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da educação desportiva de crianças e jovens”.

Actualmente, a Mercadona tem 900 funcionários portugueses e prevê chegar aos 1100 até ao final de 2019.

