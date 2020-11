Mercadona e Associação Portuguesa de Celíacos juntam-se em livro para os mais novos

Como pode sensibilizar os mais novos para as intolerâncias associadas ao glúten? O livro 'O Bando dos Celíacos - Aventuras com Barrigas Felizes' vai dar uma ajuda.

A Mercadona e a Associação Portuguesa de Celíacos têm percorrido, lado a lado, uma jornada que tem como objectivo ajudar e informar as pessoas que são intolerantes ao glúten e os que estão ao seu redor. Esta parceria apoia e facilita a comunicação entre a Associação e os doentes.

Fruto desta colaboração, surge agora o livro O Bando dos Celíacos - Aventuras com Barrigas Felizes, que pretende explicar a doença aos mais novos de uma forma leve e colorida, cheia de ilustrações. O conto apresenta as histórias de quatro crianças – o Pedro, a Alice, o João e a Maria – que descobrem que são celíacas.

O livro mostra como estas crianças aprendem a conviver diariamente com a intolerância e como foi o seu processo para aprender a ler os rótulos dos produtos. Ter uma vida equilibrada irá depender das suas escolhas alimentares – podem, por exemplo, comer uma pizza, desde que seja feita com os ingredientes certos. Para os pais, esta poderá ser uma ajuda preciosa. Para os mais novos, será uma forma divertida e educativa de saber lidar com a doença.

As crianças até aos 12 anos que já são sócias da Associação Portuguesa de Celíacos vão receber o livro em conjunto com a Revista Sem Glúten n.º 57. A partir do dia 1 de Dezembro, e até ao final do próximo ano, todos os novos sócios até aos 12 anos vão receber também este livro com a sua inscrição de forma gratuita. Pode fazer o download do livro em formato digital aqui.

