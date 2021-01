Mercearia centenária Casa Natal já tem loja online

Fundada em 1900, a Casa Natal é uma referência no comércio tradicional do Porto. É na Rua Fernandes Tomás, bem no coração do Bolhão, que hoje se encontra uma das mais antigas mercearias da cidade ainda em actividade.

A Casa Natal é especialmente concorrida durante o Natal, por causa do bacalhau e dos frutos secos, e na Páscoa, graças à sua colorida selecção de amêndoas. Mas é também um espaço afamado pela sua garrafeira, conservas, especiarias e outros produtos especializados.

Numa altura em que devemos ficar confinados, a Casa Natal lançou a sua loja online. Azeite, bacalhau, biscoitos, conservas, frutos secos, vinhos de mesa e vinhos do Porto são alguns dos produtos que já pode encomendar à distância de um clique no site casanatal.pt. Se preferir, pode ligar para o número 22 205 2537 ou enviar um email para encomendas@casanatal.pt. O pagamento pode ser feito através de transferência bancária.

© DR Casa Natal

