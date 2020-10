Ângela Berlinde expõe 'Transa, baladas do último sol' no Espacio /Jhannia Castro

Estava previsto para acontecer em Abril, à semelhança da edição anterior, mas a pandemia empurrou-o para o calendário de Outono. O Mês da Imagem do Porto – MIP regressa a 31 de Outubro com inaugurações simultâneas em vários espaços da cidade cuja programação privilegia a fotografia e o vídeo. A terceira edição do evento prolonga-se até ao final do ano, com conversas, oficinas e lançamentos de livros presenciais e/ou online.

Este ano, o MIP reúne galerias e projectos como Espacio/Jhannia Castro, Espiga, Galeria Adorna, Mira Fórum, OPPIA – oPorto Picture Academy, Salut au Monde! e The Cave Photography e, como habitual, conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

O Mira Fórum acolherá a exposição Presente! Africanos e Afrodescendentes no Porto do fotojornalista José Sérgio e a exposição online Cidades cinza de Rui Dias Monteiro. Também já foram anunciadas Transa, baladas do último sol de Ângela Berlinde, exposição transdisciplinar que reflecte o “hibridismo da fotografia” no Espacio Jhannia Castro, e Rêverie: Odisseia de Mathilde Cudeville, fotógrafa francesa que apresenta o seu trabalho no Porto pela primeira vez no OPPIA.

O programa completo deverá ser revelado nos próximos dias, por isso o melhor é estar atento ao Facebook para saber todas as novidades.

