'Metamorfoses da Humanidade': mostra de Graça Morais chega ao Soares dos Reis a 25 de Julho

Mais de oitenta desenhos e pinturas compõem a exposição Metamorfoses da Humanidade, da pintora Graça Morais, distinguida em Março de 2019 com a Medalha de Mérito Cultural. A mostra, para ver entre 25 de Julho e 29 de Setembro, constitui uma reflexão “sobre as múltiplas faces da natureza humana, com as suas fragilidades e as suas aterrorizadoras atitudes predatórias”, tema recorrente na obra da artista, segundo o Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, onde esteve exposta antes de rumar à Invicta. Juntos, os trabalhos oferecem, “como num espelho quebrado, os múltiplos reflexos dos nossos muitos medos quotidianos: a guerra, a exclusão, a perda absoluta, a fome, a morte”.

Mas se a “voragem, a capacidade de destruir, a vontade de recusar ao outro a sua humanidade e dignidade, ou o desejo de domínio” estão presentes, também o despontar de um caminho para a esperança é retratado, na “empatia pelas vítimas” e na “capacidade de dar voz a quem a não tem” destes trabalhos.

Interessado? Saiba que o bilhete para a exposição tem um custo de 5€ e que esta pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 18.00.

