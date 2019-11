MIRA Fórum recebe exposição 'Bolhão: histórias e memórias'

Assim que soube que o Mercado do Bolhão encerraria temporariamente para obras, Eugénio Leite, portuense de gema, não perdeu tempo. Durante três meses, de câmara em riste, documentou o icónico edifício do Porto e a gente que o habita todos os dias. O resultado pode ser visto em Bolhão: histórias e memórias, exposição de fotografia que inaugura a 16 de Novembro, às 16.00, no MIRA Fórum.

As imagens exibidas antecipam o lançamento do livro bilingue (português e inglês) com o mesmo nome, cuja publicação está prevista para Dezembro numa edição da Lello Editores. O autor mergulhou na vida do mercado, privando com vendedores e fregueses, coleccionando histórias e vivências de quem faz do Bolhão a sua segunda casa. Nesse sentido, registou não só “a arquitectura deste edifício de inspiração ecléctica e cosmopolita”, mas também “os rostos crus de gente humilde que nunca regateia um sorriso ao seu cliente”, de acordo com Eugénio Leite.

Numa altura em que o mercado sofre as primeiras grandes obras desde que foi fundado, em 1839 - tendo acompanhado as várias alterações económicas, tecnológicas, políticas e sociais da cidade e do país -, esta não pretende ser uma abordagem nostálgica ou melancólica, diz a organização. Em vez disso, as fotografias a preto e branco contêm a identidade e a essência do “mercado genuinamente portuense”.

