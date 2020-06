Mirone: os cachorrinhos chegaram a Gaia

Os cachorrinhos são um cartão-de-visita da cidade e, no Porto, há bons sítios para os provar. Em Gaia não havia, até à abertura do Mirone, a dois passos do Jardim do Morro.

O espaço, com uma vista imbatível para o Douro, convenceu Luís e Henrique Magalhães, irmãos e sócios, que decidiram levar os famosos cachorrinhos (3,60€), feitos com salsicha, linguiça e queijo, para o outro lado do rio. Na carta, também pode encontrar pregos – prove o prego misto com ovo (4,70€) e o prego com queijo da Serra (5,50€) – e umas óptimas batatas fritas (1,75€).



Com um balcão, mesas altas e, no futuro, uma esplanada no piso de baixo, o Mirone é o novo spot de Gaia para petiscar. Se preferir, também pode pedir a comida para take-away e devorá-la no Jardim do Morro, mesmo ali ao lado.

