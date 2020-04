Missão X quer pôr as crianças a treinar como astronautas

Nunca se sabe quando chegará o momento em que será necessário embarcar numa missão espacial, pelo que o melhor é ter os pequenos astronautas da casa sempre preparados. Isso vai ser mais fácil com a Missão X, um projecto educativo internacional que alerta para a importância do exercício físico e de uma alimentação saudável. Apesar de concebido para as aulas de Educação Física e Ciências, o programa da iniciativa também pode ser seguido em casa.

As actividades que compõem o projecto, apoiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) e desenvolvido em parceria com entidades nacionais, “utilizam as mesmas partes / sistemas do corpo que os astronautas usam no treinamento e nas missões no espaço”. Estas permitem aos alunos potencializar a sua resistência, agilidade, equilíbrio, coordenação, força e consciência espacial. A Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa foi a instituição responsável por desenvolver o programa em Portugal.

Os interessados em participar encontram os treinos e orientações de que precisam no site da Missão X – que celebra este ano o 10.º aniversário – e da Ciência Viva.

