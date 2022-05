Mobiliário português e decoração sustentável para descobrir na nova loja da Wewood

A melhor forma de celebrar uma década de vida é inaugurando uma loja-insígnia bem no coração do Porto. A Wewood, marca de design de mobiliário português com presença em mais de 50 países, abriu recentemente um espaço com quase 600 m2 no edifício Mota Galiza. Dentro de portas, além de peças próprias, acolhe também artigos de iluminação, tapetes, têxteis e cerâmicas de outras marcas nacionais e internacionais.

Aberta a clientes particulares, mas direccionada sobretudo a arquitectos e designers de interiores, por lá vai ser fácil encontrar marcas como a Nanimarquina, a Teixidors, a Nemo Lighting e a Origin Made, entre outras. Todas alvo de uma criteriosa selecção. “A escolha das marcas foi feita não tendo apenas por base a qualidade e os padrões estéticos, mas também questões relacionadas com a sustentabilidade e a autenticidade associada à responsabilidade social, bem como valores e filosofias semelhantes aos da Wewood”, anunciam em comunicado.

©DR Wewood

A abertura deste espaço faz parte da estratégia de aumento da presença física da marca junto dos consumidores, que teve início em Londres, em 2019. A ideia é que esta loja sirva de protótipo a outras que estão a ser planeadas para algumas das principais cidades europeias. O Porto foi a cidade escolhida por causa da sua proximidade com a fábrica, localizada em Gandra, Paredes, mas não só.

“O Porto foi uma escolha óbvia quando decidi abrir a primeira loja em nome próprio. É uma cidade que sofreu uma grande transformação nos últimos anos, atraindo não apenas turistas, mas também um grande investimento em arquitectura e design, com muitos profissionais destas áreas a escolherem o Porto como residência principal e com uma procura crescente pelo design e a qualidade de fabrico que a Wewood tem conseguido oferecer desde 2012”, diz Salvador Gonzaga, CEO da Wewood, acrescentando que “está na hora de Portugal deixar de ser visto como um bom local para produzir, mas ainda com poucas marcas. É uma boa altura para os consumidores nacionais deixarem de achar que só o que vem de fora é que é bom”.

Rua da Piedade, 80. Ter-Sáb 10.00-19.00.

