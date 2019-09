Mobilidade sustentável e ruas sem carros em Valongo

Esta semana, a propósito da 18ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM), Valongo acolhe uma série de iniciativas que, sob o lema “Caminhar e pedalar em segurança”, promovem a mobilidade activa e sustentável. Na segunda-feira, a inauguração da ciclovia e pista urbana de atletismo na Av. Dr. Fernando de Melo serviu de arranque ao evento, que destaca a deslocação em bicicleta e a pé como alternativa para uma maior saúde pública e ambiental.

O programa de actividades inclui uma caminhada no corredor ecológico entre a aldeia de Couce e Valongo, esta terça-feira às 14.30, uma acção de formação e prevenção rodoviária para transportes de micromobilidade na quarta às 10.00, e a inauguração do primeiro espaço Kiss and Ride - que designa uma área de paragem de curta duração, normalmente em áreas com grande fluxo automóvel para saída e entrada de passageiros, como a Escola Secundária de Ermesinde - na sexta-feira, às 16.00.

No sábado, às 10.00, há um passeio para pessoas com mobilidade condicionada, que serve para assinalar o Dia da Cidade Sem Barreiras. O evento culmina com o Dia Sem Carros, no domingo, que fechará ao trânsito automóvel a Rua São Mamede (Valongo) e a Rua D. António Ferreira Gomes (Ermesinde). Haverá, ainda, uma caminhada pela Via do Peregrino, com participação gratuita, mas sujeita a inscrição.

