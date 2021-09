Molly Moks abre o primeiro showroom em Matosinhos

Os bonitos brincos geométricos da Molly Moks, inspirados em diferentes divas nacionais e internacionais, são muito conhecidos e apreciados entre portuenses (e não só). Para celebrar o quarto aniversário, a fundadora da marca, Mariana Oliveira, decidiu abrir pela primeira vez um showroom. O espaço fica em Matosinhos e vai estar de portas abertas nos próximos tempos para receber os clientes da marca e lhes proporcionar uma experiência exclusiva.

Para a fundadora da marca, fazer estes acessórios é uma espécie de terapia. Ao longo dos anos, as suas criações tornaram-se muito populares, por isso, sentiu a necessidade de melhorar a experiência de venda – agora existe uma loja online – e o processo de produção artesanal dos brincos. O material principal continua a ser o acrílico, mas agora o acabamento atrás é mais resistente e confortável, feito de aço inoxidável.

Mariana Oliveira foi acumulando muitas clientes fiéis, algumas até já têm mais de dez pares de brincos, e foi por causa delas que decidiu abrir o primeiro showroom da marca, em Matosinhos, inaugurado no sábado passado. "É essencial ter um espaço onde possa ter os Moks [nome que dá aos brincos] expostos para quem os quiser ver ao vivo e experimentar. Um espaço para receber as 'Mokers' como deve ser. Poder proporcionar uma experiência mais exclusiva, com café e chocolates, dentro de um espaço bonito, cheio de plantas e que represente a marca", explica.

© DR Showroom da Molly Moks

Para visitar a loja é necessário fazer marcação, através do Instagram ou email (moksdamolly@gmail.com), mas a ideia é abrir o showroom ao público durante um sábado, em cada mês, com actividades e parcerias diferentes, preferencialmente com mulheres empreendedoras ou inspiradoras. "Tudo indica que começa no primeiro sábado de Outubro", conta.

Com o aniversário não chegaram novos modelos de brincos, mas Mariana garante que até ao Natal vão surgir novidades. Para já, "o stock vai estar sempre todo no showroom, por isso todos os modelos que vão estando disponíveis vão para lá". Lá encontra, entre outros, os brincos Amália, os Twiggy, os Marilyn e os Sophia – baptizados com o nome da estrela de cinema Sophia Loren, são os brincos mais populares da marca –, todos eles com preços entre os 12€ e os 13€. "Mas sem dúvida que as colecções de glitter são o maior sucesso em dia de lançamento", esclarece.

O showroom vai estar aberto por tempo indeterminado, mas o melhor é apressar-se a visitá-lo, para poder fazer as suas compras como deve ser.

Avenida da República, 181. Loja 115 (Matosinhos). Visita sob marcação.

