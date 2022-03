Monarca, o brunch bar onde pode beber e comer como um rei

Digno da realeza, o Monarca é o mais recente brunch bar da Invicta. Instalado no recuperado Palácio dos Príncipes, ali mesmo no cruzamento de Cedofeita com a rua de Miguel Bombarda, proporciona autênticos banquetes a quem se senta às suas mesas, onde os clássicos do brunch são acompanhados por bons cocktails de assinatura.

Disponíveis durante todo dia — o brunch é servido das 09.30 às 18.00 e os cocktails até à meia-noite durante a semana e até às 02.00 ao fim-de-semana —, podem ser pedidos em três espaços distintos: na sala interior, decorada com um grande quadro de Jéssica Top, uma das drag queens mais conhecidas em Portugal; na esplanada exterior, em plena rua a ver quem passa; ou na esplanada interior, aquecida e abrigada, decorada com folhas de bananeira a dar-lhe ares exóticos, boa para os dias que se avizinham.

A carta abre com uma proposta mais leve de pequeno-almoço: pão sourdough, de centeio e sementes ou um croissant folhado simples com manteiga, compota ou ganache de chocolate (2,20€). Por mais 3€, acompanha com um sumo de laranja natural e um café.

É, no entanto, na secção de ovos Benedict, logo a seguir, que o repasto começa em força. Há-os para todos os gostos e feitios, com os mais variados ingredientes a acompanhar (entre os 9€ e os 10,50€). Bacon, salmão, uma versão vegetariana com abacate, rúcula e cogumelos, e ainda os Monarca, as estrelas da casa. Estes, em pão de centeio e sementes, levam barriga de porco desfiada, ovo escalfado, rúcula, molho holandês, cebolinho, parmesão e chili.

“Os ovos Monarca são uma versão mais portuguesa”, explica David Amorim, o chef, acrescentando que a proximidade dos produtos foi de grande importância no desenvolvimento do projecto. “O pão vem da padaria Farro e os nossos legumes da época de um produtor em Marco de Canaveses, o Pedro.”

Além dos famosos ovos Benedict, saltam à vista gulosos hambúrgueres, como o Monarca em pão brioche, com carne de vaca, cebola caramelizada, queijo cheddar e bacon (9€); uma portentosa shakshouka que alimenta bem duas pessoas, composta por ovos escalfados, molho de tomate com legumes assados e pão pita a acompanhar (9,50€); e tostas, como a vegetariana, com hummus, cenouras baby coloridas, brócolos baby e ovo escalfado (8,50€).

Dedicamos agora um parágrafo especial às panquecas, esses ex-líbris de qualquer brunch que se preze. As panquecas de frutos vermelhos com mel e favo de mel e um saboroso queijo ricota caseiro (6€); as de banana com mirtilos, ganache de chocolate, manteiga de amendoim e crocante de aveia e noz (6€); e as salgadas, com bacon, ovo e cebolinho (7€) são sempre boas opções.

O brownie de chocolate 50% cacau (4€) e a sobremesa do chef, que vai variando todos os dias – se houver banoffee pie, peça para lhe reservarem uma fatia (4€) – são as duas propostas de sobremesas. Para acompanhar, já sabe, há sangrias e cocktails com fartura. Da de maracujá (5€/20€) aos Moscow Mule com cobertura de sabor a lima (8€), passando pelos Mojitos (6€), Negronis (9€) e Margaritas (6€), entre outros. Mas beba com moderação ou sairá de quatro, como o seu fiel companheiro que será muito bem recebido por aqui. Para eles, há sempre uma taça de água fresca e alguns biscoitos.



Rua de Miguel Bombarda, 18 (Porto). 916 558 104. Qua-Qui 09.30-00.00. Sex-Sáb 09.30-02.00. Dom 09.30-22.00.

