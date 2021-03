Montanhas Mágicas vão ter um novo parque aventura

O Pombeira Adventure Park vai nascer em Castro Daire, no distrito de Viseu, onde vai poder praticar desportos como canyoning e escalada em via ferrata.

O lugar da Pombeira é um dos pontos de interesse da Rota da Água e da Pedra, nas Montanhas Mágicas. O vale do rio Pombeiro (ou Vidoeiro) e a Cascata da Pombeira, sítios de elevado interesse geológico, ambiental e turístico, inseridos na serra do Montemuro e vale do rio Paiva, vão passar a integrar um parque aventura. O município de Castro Daire já adjudicou a empreitada e os trabalhos vão começar em breve.

O Pombeira Adventure Park foi concebido para diversos segmentos da população, desde a vertente do lazer às actividades mais radicais. Vai contar com um conjunto de equipamentos que vão permitir a realização de desportos aventura como o canyoning, que já é uma referência deste local, e a escalada em via ferrata. Esta acompanhará o curso do rio, subindo e descendo as paredes rochosas, alternando entre a margem direita e esquerda, que serão ligadas por três pontes himalaias que possibilitarão, também, a vista panorâmica das lagoas deste local.

© Câmara Municipal de Castro Daire Projecto do Pombeira Adventure Park

O parque contemplará também um trilho de aventura com cerca de 5 km, que possibilitará apreciar o vale do rio Vidoeiro através da caminhada ou, numa perspectiva competitiva, para o treino de trail running. Contará ainda com a ligação ao percurso pedestre já existente (PR8 - Trilho da Pombeira) que permitirá a ligação aos moinhos e à cascata da Pombeira, num ramal de ida e volta, perfazendo a extensão total de 6,2 km.

© Câmara Municipal de Castro Daire O futuro Miradouro da Pombeira

Um dos ex-líbris será um miradouro construído numa plataforma com 12 metros, suspenso sobre a falésia e a cascata da Pombeira, para criar a sensação de estar a flutuar sob o parque. O Pombeira Adventure Park será também o Centro de Actividades Outdoor do Município de Castro Daire e contará com um espaço de apoio/recepção com parque de estacionamento associado, que irá funcionar como a porta de entrada para as múltiplas rotas disponíveis no concelho para a prática de desportos e turismo de natureza.

© Câmara Municipal de Castro Daire O futuro Miradouro da Pombeira

+ Vai nascer a Grande Rota das Montanhas Mágicas