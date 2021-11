Monumentos do Porto recebem concertos de música clássica

De igrejas a palácios, o festival In Spiritum regressa em Dezembro com concertos pensados para cinco espaços monumentais do Porto e Matosinhos.

O festival In Spiritum está de volta para redescobrir o património histórico do Porto através da música, associando um repertório específico ao ambiente único de cada espaço e proporcionando novas leituras da cidade. O roteiro desta sexta edição explora cinco espaços monumentais do Porto e de Matosinhos, entre os dias 1 e 12 de Dezembro. O festival começa a 1 de Dezembro, às 21.30, no Palácio da Bolsa, com The Orlando Consort. Os músicos Kuljit Bhamra (tabla), Jonathan Mayer (sitar) e Shahid Khan (voz) apresentam Mantra, uma conversação musical pelo Oceano Índico. Trata-se de um programa que "explora a ligação entre o Ocidente e o Oriente, inspirado no encontro que se estabeleceu entre os missionários portugueses e a população de Goa, no século XVI", lê-se na nota de apresentação do evento.

A 5 de Dezembro, no antigo Museu Romântico do Porto (actual Extensão do Romantismo), a soprano Raquel Camarinha e o pianista francês Yoan Héreau apresentam o programa Harmonie du soir, a canção francesa no século XIX, com obras de Fauré, Debussy e Duparc. Na Igreja Românica de Cedofeita, o Coro Gregoriano de Lisboa interpreta a "Liturgia de Louvor a Nossa Senhora", sob a direcção de Armando Possante, no dia 8 de Dezembro. A 11 de Dezembro, a Accademia Del Piacere propõe um programa com obras de Marais, Forqueray e Rameau, na Igreja de S. João Novo.

A encerrar o festival, a 12 de Dezembro, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões vai ser o palco de um concerto do guitarrista Joaquim Santos Simões, que apresenta um programa com obras de Takemitsu, Britten e Henze. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline a preços entre 15€ e 20€.

Palácio da Bolsa, Extensão do Romantismo, Igreja Românica de Cedofeita, Igreja de S. João Novo, Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. 1-12 Dezembro. 15-20€

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal