Moodbox: comida em caixas para todas as ocasiões

Entre as diferentes opções, disponíveis todo o ano, há também caixas temáticas, como a mais recente para o Dia dos Namorados.

As três caixas principais da moodbox: brunch mood, date mood, veggie mood

Criada por uma dupla de mãe e filho, Susana Sampaio e Gonçalo Sampaio Gomes, a moodbox é uma forma original de receber comida em casa. É que todas as encomendas são entregues em bonitas caixas, recheadas de tudo o que precisa para diferentes refeições e ocasiões.

É a partir de casa, no Porto, que preparam tudo o que chega até sua casa. Enquanto Susana arregaça as mangas e trata de tudo o que está relacionado com a cozinha, Gonçalo trata de tudo o que é comunicação, marketing e redes sociais. O projecto começou como uma forma de entretenimento, mas cedo se tornou numa ideia de negócio, depois de comentários positivos por parte de amigos e família.

Lançaram-se em Dezembro do ano passado e criaram as suas primeiras boxes, como a "brunch mood", com pão, bagels, croissants, panquecas, waffles, fruta, compota e sumos biológicos. Está disponível para duas pessoas, por 25€, ou para quatro, por 35€.

© DR Pack brunch mood

Outra caixa disponível é a "veggie mood", pensada para vegetarianos, que é composta por bagels, cenoura em tiras, húmus, guacamole, vegetais e fruta, com opção para duas pessoas (20€) ou para quatro (30€). Para noites a dois (30€), foi criada a "date mood", com queijos e enchidos, compota de beterraba, mini donuts de salmão fumado, fruta e vinho Altano, disponível também para quatro pessoas (40€).

Também criam caixas especiais para comemorar diferentes datas – a mais recente é dedicada ao Dia dos Namorados. O pack com (45€) ou sem (40€) vinho tem queijos e enchidos, compota, bolachas e um ramo de flores.

A marca faz entregas para o distrito do Porto, sem taxas. Faça a sua encomenda com 24 horas de antecedência e depois só tem de esperar que chegue tudo à sua porta, pronto para comer.

