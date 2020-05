Muita música em Maio com a Lovers & Lollypops

No desafio e na dificuldade, a Lovers & Lollypops reinventou-se. De forma a continuar o seu trabalho e apoiar os seus artistas, a editora e promotora portuense criou um clube com conteúdos exclusivos como edições, programas de autor, concertos e mixtapes.

O alinhamento de conteúdos para o Clube Lovers & Lollypops de Maio inclui o lançamento do segundo disco de originais dos Ghost Hunt, o acesso a uma gravação não editada dos Plus Ultra, o concerto online dos Conferência Inferno, a proposta de meditação através do som de Ahrkh, e Rendufe de Miguel Filgueiras, o retrato visual da gravação de Mergulho de Filho da Mãe.

Hoje, dia 1 de Maio, é o dia de redescobrir Um ano de Bailarico, a compilação celebratória do primeiro ano de actividade da Lovers & Lollypops, editada em 2006. Durante o dia de hoje, a plataforma Bandcamp volta a não cobrar a sua percentagem nas vendas de discos. A receita proveniente das vendas desta compilação será assim doada, na sua totalidade, ao serviço de apoio a sem abrigos da Porta Solidária do Centro Social da Senhora da Conceição, no Porto. Aproveite para ouvir e comprar mais música no vasto catálogo da Lovers & Lollypops.

O Clube Lovers & Lollypops tem três opções de subscrição mensal. A básica (10€) dará acesso aos conteúdos digitais que serão lançados, na intermédia (25€), além das novidades digitais, os utilizadores poderão escolher discos do catálogo da editora, e a avançada (50€) permitirá o acesso a todos os conteúdos das outras mensalidades, mais um disco à escolha de uma prateleira seleccionada em outras editoras. Os detalhes sobre o projecto estão no site da editora.

Consulte o programa de Maio:

Sexta, 1 de maio

Bootleg: ALDEIA: As celebrações do 10º aniversário da Lovers & Lollypops



Domingo, 3 de maio

Screening: Rendufe de Miguel Filgueiras



Terça, 5 de maio

Ovo-Surpresa: Vida Pouco Selvagem



Quinta, 7 de maio

Playlist: Buh Records - Extravíos de los sonidos



Domingo, 10 de maio

Arquivo: Plus Ultra - Volume 0, com opção de um download



Terça, 12 de maio

Ovo-Surpresa: Household Mixology



Sexta, 15 de maio

Help Center: An Oral Story with



Domingo, 17 de maio

Sound Meditation with Ahrkh



Segunda, 18 de maio

Mixtape: António Silva recorda algumas das peripécias do Milhões de Festa de 2007, em Braga



Quarta, 20 de maio

Cirandando pelo México com Reitor Pimenta



Sexta, 22 de maio

CCOP e Lovers & Lollypops apresentam: Conferência Inferno



Domingo, 24 de maio

Triângulo por Milagre de Fátima e Eden Ahbez, com curadoria de Nuno Miranda e Sara Cunha



Quarta, 27 de maio

Nova Edição: acesso antecipado a Ghost Hunt - II, com opção de um download



Sábado, 30 de maio

Pop'lar – Canções do Arco da Velha



Domingo, 31 de maio

José Roberto & Ariana Casellas em Caracas



Outras Prateleiras: Acesso a um LP de uma lista de escolhas da L&L em catálogos de outras editoras. Disponível na modalidade avançada. Selecção de Maio: Cosmic Dead - Scottish Space Race; Natural Child - Hard In Heaven; Françoise Hardy - Françoise Hardy 1; Dead Neanderthals - Endless Voids; Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O. - Minstrel In The Galaxy e Perhaps - Hexagon.

