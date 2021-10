Muro do Bacalhau é o novo restaurante da Ribeira

João Pupo Lameiras e Pedro Sottomayor são os responsáveis pelo Bacalhau, na Ribeira, e recentemente decidiram juntar forças com João Sottomayor para criar um novo projecto, a poucos metros deste. O Muro do Bacalhau é um restaurante inspirado pela gastronomia portuguesa, onde a sazonalidade dos ingredientes é respeitada e a carta muda regularmente.

"O restaurante tem este nome porque está no Muro dos Bacalhoeiros e anteriormente chamava-se 'O Muro'. Tendo nós o 'Bacalhau', aproveitámos para fazer alguma referência ao outro restaurante", explica João Sottomayor.

"Temos vários pratos pequenos pensados para serem partilhados e, dessa forma, criar uma refeição mais dinâmica e rica de sabores", descreve João. O menu, pensado pelo chef João Pupo Lameiras, conta com alguns pratos típicos, outros menos, mas sempre com inspiração ou ligação ao que de melhor se faz no país.

© DR Sardinhas do Muro do Bacalhau

Apesar de depender dos ingredientes da época, para já os favoritos na carta são o choco grelhado com molho de vinho verde (8€) e o pica-pau de bochecha de novilho (13€), destacando-se ainda o bacalhau com batata e molho de gema (13€). As sardinhas marinadas, com tártaro de pimento e pão na grelha (8€), também são um favorito, mas já têm data de saída marcada.

Muro dos Bacalhoeiros, 122. Qua-Dom 12.00-22.00. Instagram.

+ Os melhores restaurantes na Ribeira

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal