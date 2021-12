Musa das Virtudes abre a cozinha a quatro convidados no fim-de-semana

Os chefs (e não só) foram convidados a partilhar a cozinha com Ana Leão (uma das chefs do Musa das Virtudes) e criar um menu especial.

Para os dias 4 e 5 de Dezembro, sábado e domingo, a Musa das Virtudes tem algo muito especial planeado. Foram convidados três chefs, vindos de diferentes partes do país, para se juntarem na cozinha a Ana Leão – uma das chefs residentes do bar – e criar um menu único. Também não vai faltar animação e na mesa de discos vão estar Simone e Popl’ar.

Primeiro, é necessário apresentar os convidados: Miguel Cerqueira e Gonçalo Preto, do projecto Craveiral Farmtable by Alexandre Silva, em Odemira; João Faria, criador da página de Instagram Menu Executivo; e Zé Paulo Rocha, chef d'O Velho Eurico, em Lisboa. Ana Leão já não precisa de apresentações, faz parte do trio maravilha – que inclui João Baião e ​​Cristiano Barata – que criou a carta de petiscos que é servida, diariamente, na Musa das Virtudes.

© DR Coube Frô é um dos pratos disponíveis

Juntos criaram um menu com oito pratos que, à sua maneira, representam os estilos de cada um. A primeira sugestão é a Coube Frô (6€), onde a couve-flor assada é servida com labneh de tangerina e frutos secos. Outras criações são o Rojão Executivo (7€), uma sandes de rojão, com pickles Craveiral; as Batatas Tortas (6€), double cooked, com labneh e chilli butter; e A Cura Enrolada (8€), um bacon and egg roll.

As opções salgadas terminam com a Padroeira do Calamar (8€), uma sande de lulas estufadas, onion rings e aioli, e o Pastel Lamb(uza) (8€), um pastel de borrego e molho.

Já para sobremesa, pode pedir a Bolinha Desembraiada (4€), uma bola de Berlim com creme de ovo e miso, ou a Baba do Eurico (4€), que, segundo os chefs, merece o título de "melhor baba de camelo".