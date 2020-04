MUSA lança cerveja solidária para ajudar os músicos

Os concertos e outros espectáculos culturais foram cancelados assim que se instalou a actual pandemia. Até agora, a maioria dos artistas tem passado o tempo com concertos online gratuitos, o que significa uma quebra significativa (ou total) das receitas.

A pensar nesta situação, a marca de cerveja artesanal MUSA decidiu criar uma cerveja solidária. Todo o dinheiro conseguido com a venda da nova With a Little APA from my Friends vai ser entregue a músicos e artistas que já trabalharam com a marca.

"Não é novidade que a MUSA tem a música no seu ADN. Foi com ela que lançámos a marca, foi ao lado dela que abrimos todos os nossos espaços, foi através dela que lhes demos uma vida própria, alicerçada na capacidade universal que a música, assim como a cerveja, têm de unir e aproximar as pessoas. Daí que, numa altura em que a cultura atravessa um dos mais difíceis momentos de que tem memória, não poderíamos nós deixar de estar com ela", disse a marca em comunicado.

Nomes como Ana Bacalhau, Capitão Fausto, Conan Osiris, Luca Argel, Marta Ren, Filho da Mãe ou Filipe Sambado são apenas alguns exemplos dos artistas que a marca pretende ajudar com esta iniciativa. Na dúvida, consulte o rótulo da garrafa: vão lá estar escritos os nomes dos artistas que aceitaram esta ajuda.

A cerveja solidária, que a MUSA descreve como sendo "fresca, feliz e melódica, marcada pelas notas de amizade, citrinos e frutos tropicais", custa 2,50€ por garrafa e está à venda online na loja da cervejeira. As entregas ao domicílio poderão ainda ser feitas através de encomendas nas apps Uber Eats e Glovo.

