Nortada entrega cerveja artesanal com descontos

Os bares e cafés da cidade estão fechados e é possível que a cerveja em casa tenha acabado. Mas em tempos de quarentena não há desculpas para não ter cerveja no frigorífico. A portuense Nortada aliou-se à loja online Dott para levar cerveja artesanal a casa com descontos especiais e entregas gratuitas.

Todas as cervejas Nortada estão com 30% de desconto na plataforma Dott e há ainda desconto de 50% para quem comprar as caixas Lager de 24 unidades. Além disso, a Dott não cobra portes de entrega para encomendas superiores a 39,99€.

"O espírito da cerveja artesanal é fomentado pelas nossas comunidades. Nesta altura de enorme dificuldade, a nossa principal preocupação é a segurança e bem-estar de todos. Entendendo a dificuldade que todos atravessam, temos vindo a fazer a nossa parte, auxiliando na medida do possível, e vamos fazer ainda mais", afirma Diogo Guerner, director de marketing e vendas da Nortada.

Recorde-se que a marca portuense também se juntou à iniciativa do grupo de cervejeiros para produzir e doar desinfectante a instituições como esquadras da PSP, centros de saúde, lares de idosos e câmaras municipais. Em comunicado enviado às redacções, adiantou que, "ao longo das próximas semanas, a Nortada irá continuar a unir esforços com outras entidades para reduzir o impacto desta pandemia".

