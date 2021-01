Musa leva packs de sobrevivência a casa com cerveja, copos e uma playlist

Em mais uma rodada de um confinamento que forçou os estabelecimentos de restauração a fechar, a Musa não baixa os braços. Para que se mantenha em casa, mas com o frigorífico bem abastecido, lança agora um pack especial de sobrevivência – o "We Will Survive", que traz cerveja, copos e música.

“Por cá, não temos feitio para baixar os braços, nem grande pachorra para resignação. Por isso, tentámos dar a volta ao confinamento com alguma leveza de espírito e muita ginga, criando packs de sobrevivência para as próximas semanas”, dizem em comunicado. O novo pack está à venda por 23,20€ na loja online da Musa e inclui dez cervejas, dois copos da cervejeira, um abre-caricas e ainda uma playlist de um artista nacional diferente a cada novo pack – este primeiro traz o groove das escolhas de Da Chick.

Juntamente com esta primeira playlist, vêm duas Born in the IPA, duas Eye of the Lager (FKA Mick Lager), duas Saison O'Connor, duas Frank APA e duas Twist & Stout, sendo que as caixas vão mudando todas as semanas, para poder dar vazão às várias referências da Musa.

Em breve haverá novos packs de sobrevivência, anunciados na newsletter da Musa e nas respectivas redes sociais, que vão incluir, além das cervejas novas e das playlists, outros brindes como snacks, merch de bandas ou revistas.

