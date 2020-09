Museu da Farmácia celebra “História da Saúde e da Farmácia” com visita temática

O Museu da Farmácia vai assinalar o Dia Nacional do Farmacêutico, a 26 de Setembro, com visitas temáticas em Lisboa e no Porto.

Visitar uma colecção de objectos de raro valor artístico, antropológico e científico, no âmbito dos “5000 Anos de História da Saúde e da Farmácia”. É esta a proposta do Museu da Farmácia, para assinalar o Dia Nacional do Farmacêutico já no próximo sábado, 26 de Setembro, em Lisboa e no Porto.

Desde os primeiros vestígios de vida na Terra até aos dias de hoje, o percurso proposto acompanha o retrato de cada civilização sob uma narrativa de combate à doença e procura da cura e do alívio da dor.

No Museu da Farmácia do Porto, o visitante é desafiado a começar o percurso junto de peças com cerca de 40 milhões de anos e a conhecer testemunhos de objectos que se diferenciam nas suas formas e funções: desde instrumentos cirúrgicos, que nos remetem para as conquistas do Império Romano, a máscaras de curandeiros e feiticeiros das diferentes tribos africanas. É ainda possível entrar na extraordinária Farmácia Islâmica, com origem no Império Otomano e que integrava o interior de um palácio de Damasco no século XIX, bem como na Farmácia Estácio do Porto, que se localizava na Rua Sá da Bandeira.

Já no Museu da Farmácia de Lisboa poderá encontrar desde um sarcófago egípcio, onde eram depositadas esperanças numa vida eterna, ao fato de médico da peste negra, enquanto símbolo da luta contra uma das maiores pandemias da história. Uma viagem que, embora tenha o seu início na pré-história, ainda hoje está a ser construída sobre os testemunhos que agora nos chegam do “futuro”, como são exemplo as farmácias portáteis e do estojo de primeiros socorros utilizados por astronautas da NASA, a bordo do Space Shuttle Endeavour.

Com início às 17.00, a visita tem uma duração de uma hora e limite de dez participantes. Para se inscrever (4€-6€) ou pedir mais informações, basta enviar e-mail (museudafarmacia@anf.pt).

