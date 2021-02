Museu da Farmácia organiza festas de aniversário virtuais

Um aniversariante, muitos amigos e um cientista cheio de ideias malucas para experiências científicas: é a receita proposta pelo Museu de Farmácia, que agora oferece a opção de realização de festas de aniversário em formato online. A partir da plataforma Zoom, será possível ter um momento tão divertido quanto a comemoração impõe e ao qual se junta, claro, alguma aprendizagem.

“A pandemia alterou a socialização saudável das crianças, que deixaram de poder fazer as festas de aniversário com os amigos. As nossas festas de aniversário virtuais são uma forma de mantermos vivo um dia muito especial na vida das crianças, enquanto criamos momentos inesquecíveis e de aprendizagem”, explica Mafalda Koppensteiner, responsável pelos Serviços Educativos do Museu da Farmácia.

Actualmente, estão disponíveis duas temáticas diferentes: “Laboratório de Spa”, que abre portas a uma verdadeira fábrica de aromas, para as crianças aprenderem a fabricar os seus próprios perfumes e até produtos como sais de banho; e “Magia da Ciência”, durante a qual o aniversariante e os convidados vão poder realizar experiências científicas tão incríveis que até parecem magia, como o lenço que não molha ou a água que não cai.

Após a selecção de uma das opções apresentadas, será enviada a lista de materiais necessários para a realização das respectivas experiências. O aniversariante receberá ainda, via correio, um kit com alguns utensílios usados em laboratório para se sentir ainda mais cientista.

A festa, incluindo a realização das experiências científicas, dura aproximadamente 1h30 e inclui o momento especial que é cantar os parabéns. Para marcação ou mais informação, basta enviar e-mail (museudafarmacia@anf.pt) ou telefonar (21 340 0688 ou 22 616 7995).

