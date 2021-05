Museu da Moda e do Têxtil abre este mês em Gaia

O Museu da Moda e do Têxtil está integrado no World of Wine, em Vila Nova de Gaia

O World of Wine (WoW), em Vila Nova de Gaia, já conta com várias lojas, restaurantes, cafés e cinco museus. No dia 20 de Maio, será inaugurado o sexto museu, dedicado à moda e à indústria têxtil, segundo avança a Agência Lusa. Está instalado num edifício contíguo à praça principal do WOW, numa área com cerca de dois mil metros quadrados, organizada em dois pisos.

O Museu da Moda e do Têxtil foi desenhado pelo arquitecto Victor Miranda com o Studio Astolfi e custou 10 milhões de euros, um valor que inclui a construção e a remodelação do edifício para o museu e para as zonas comerciais adjacentes. No primeiro piso, dedicado à indústria têxtil em Portugal, poderá conhecer a importância deste sector no desenvolvimento da região Norte, bem como na economia nacional, através dos momentos cronológicos mais relevantes, desde o século XVI até à actualidade.

Poderá ver um tear de lançadeira dos anos de 1910, anúncios luminosos alusivos a fábricas têxteis antigas, sementes de linho e espólios das antigas fábricas Têxtil Riopele e da Têxtil Manuel Gonçalves, nos quais se pode observar canelas de fio, medidores de tensão de fios, máquinas de debuxo, amostras de tecido e um livro de tendências. No primeiro piso há também várias oficinas e uma montra, revelando os processos produtivos desde a fiação, debuxo, tecelagem, tinturaria, até à confecção e montra.

O segundo piso é dedicado à moda de autor portuguesa, ao calçado nacional e à arte da filigrana. Aqui vai poder apreciar peças icónicas de criadores portugueses, desde os anos 1980 até aos dias de hoje. Pode ver trabalhos de designers pioneiros como Eduarda Abbondanza, Mário Matos Ribeiro, Ana Salazar, José António Tenente, João Tomé. Francisco Pontes e Manuela Gonçalves, nomes consagrados como Miguel Vieira, Luís Buchinho, Nuno Baltazar, Fátima Lopes, Maria Gambina e Anabela Baldaque, mas também nomes emergentes, descobertos através das plataformas Bloom e Sangue Novo, dos eventos Portugal Fashion e Moda Lisboa.

Há ainda um espaço que exibe uma linha de montagem de calçado feminino e masculino, desde o esboço, com vários desenhos em papel, até à materialização, com material cedido pelos designers Luís Onofre e Carlos Santos, e pelo Centro Tecnológico do Calçado em Portugal.

O World of Wine, localizado no centro histórico de Vila Nova de Gaia, nasceu a partir das renovadas caves de vinho do Porto. É um projecto do The Fladgate Partnership, que celebra a cultura, a gastronomia e a história do Douro e de Portugal. A entrada no recinto é gratuita, requerendo entrada apenas o ingresso para os museus.

