Museu da Moda e dos Têxteis apresenta a próxima geração da moda nacional em nova exposição

'Next Generation' é o nome da exposição temporária que junta os novos talentos das plataformas Bloom do Portugal Fashion e Sangue Novo da ModaLisboa.

O World of Wine (WoW) é um lugar multifacetado, onde o vinho não é a única estrela. No Museu da Moda e dos Têxteis, por exemplo, vai poder ver uma nova exposição temporária que dá destaque aos jovens criadores de moda portugueses, finalistas dos concursos Bloom, do Portugal Fashion, e Sangue Novo, da ModaLisboa. Chama-se Next Generation e pode ser visitada entre 12 de Novembro de 2021 e 9 de Janeiro de 2022.

"É para nós um orgulho, antes de tudo, concretizarmos um dos objectivos a que nos propusemos quando, em Maio, abrimos o Museu da Moda e dos Têxteis: ser palco para os novos criadores. Além disso, unimos no mesmo espaço as incontornáveis plataformas de descoberta de novos talentos, o Bloom e o Sangue Novo. Esta exposição revela, hoje mesmo, o dia de amanhã na moda de autor em Portugal”, destaca Alberto Tavares, director geral do WoW, citado em comunicado.

Nesta exposição vai poder observar os coordenados dos cinco finalistas do Sangue Novo, na edição de 2021, nomeadamente, Filipe Cerejo, Ivan Hunga Garcia, Maria Clara, Maria Curado e Veehana.

Já do Concurso Bloom Powered by Sonae Fashion, pode esperar os projectos de Marcelo Almiscarado e Maria Carlos Baptista (vencedores da competição), Huarte (Menção Honrosa Sonae Fashion) e ainda Ahcor, Rita Ibs e Kensal, finalistas que foram convidados a integrar a plataforma Bloom, após a participação no concurso.

Os bilhetes estão disponíveis online e os preços começam nos 17€.

