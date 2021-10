Museu da Moda e dos Têxteis expõe as "bailarinas mais valiosas do mundo"

É no museu do World of Wine, em Vila Nova de Gaia, que pode apreciar estas sabrinas criadas pela Josefinas.

As bailarinas mais caras do mundo

Há uma nova obra-prima para visitar em Vila Nova de Gaia. Não, não é uma pintura, nem uma escultura, mas sim um par de sabrinas, feitas pela Josefinas, que estão expostas no Museu da Moda e dos Têxteis, inserido no WoW - World of Wine. O que as torna tão especiais são os pendentes em ouro e topázios azuis, elementos que fazem delas as bailarinas (nome do modelo) mais valiosas do mundo.

O calçado foi produzido artesanalmente em Portugal, com pele genuína, e revestido a veludo azul. É descrito como uma peça que "une a arte de fazer sapatos com o savoir-faire de mestres joalheiros", lê-se em comunicado. Este par especial, lançado em 2015, esteve em destaque em algumas das "maiores publicações de moda a nível internacional" e foi apresentado como "as bailarinas mais valiosas do mundo".

As Josefinas Sal Azul Persa foram inspiradas na "rareza e beleza do sal azul". Hoje continuam à venda, por encomenda, na loja online da marca portuguesa, por 3390€. Se não as puder comprar, tem a oportunidade de apreciar um exemplar na exposição permanente do Museu da Moda e dos Têxteis.

+ Museu da Moda e dos Têxteis abre no World of Wine

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal