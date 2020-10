Museu de História Natural e da Ciência do Porto junta-se a aliança global em defesa do ambiente

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) é a primeira instituição portuguesa a tornar-se membro oficial da aliança global “United for #Biodiversity” (Unidos pela #Biodiversidade), promovida pela Comissão Europeia.

O Jardim Botânico é um dos espaços do Museu de História Natural e da Ciência do Porto

Os dados científicos indicam que existe cerca de um milhão de espécies em risco de extinção devido à actividade humana, o que põe em causa o nosso futuro. Para alertar os líderes mundiais para a necessidade de agir de forma urgente e imediata na protecção da natureza, tanto a nível local como global, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) integra agora a aliança global “United for #Biodiversity” (Unidos pela #Biodiversidade).

A iniciativa foi lançada no World Wildlife Day 2020 pelo Comissário Europeu para o Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para mobilizar museus de história natural e ciência, centros de ciência, jardins botânicos e zoológicos, parques, aquários, e centros de investigação, entre outros, para que se façam ouvir no que diz respeito ao combate à crise ambiental.

O MHNC-UP foi a primeira instituição portuguesa a tornar-se membro oficial desta aliança global. Com a EU Green Week a arrancar esta segunda-feira em Lisboa, Capital Verde Europeia 2020, o Museu junta-se a este movimento que já conta com dez outras instituições (incluindo o Instituto Oceanográfico do Mónaco, o Zoo de Central Park, e o Biotopia de Munique) e de 16 organizações internacionais, que já subscreveram a "Pledge of the Coalition". Até ao final de 2020, espera-se que mais de 500 instituições se associem a esta iniciativa.

Em comunicado, o MHNC-UP lança o apelo para que todos os outros museus de história natural e ciência, aquários, jardins botânicos e zoológicos, em Portugal e no mundo, se juntem a este movimento.

+ Museu de História Natural e da Ciência reduz preços e prolonga exposições

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal