Museu de História Natural e da Ciência do Porto vai ter entrada gratuita no fim-de-semana

Nas manhãs dos dias 5 e 6 de Dezembro, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto vai ter entrada livre, com direito a visita guiada, para assinalar um ano de abertura da exposição 'Culturas e Geografias'.

São cerca de 250 peças de arqueologia, antropologia e etnografia que pode encontrar na exposição Culturas e Geografias, numa viagem por vivências, rituais e manifestações culturais que desenham um mosaico dos cinco continentes. Para assinalar um ano da inauguração da exposição, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) vai estar de portas abertas, com entrada livre, a quem o quiser visitar neste fim-de-semana.

As peças desta exposição foram escolhidas pela sua representatividade e beleza, organizadas do ponto de vista geográfico, sem perder de vista o seu carácter antropológico, arqueológico e etnográfico. Vai poder conhecer os vasos de vísceras essenciais à preservação dos órgãos das múmias do Antigo Egipto, as máscaras da Papua Nova Guiné associadas a cerimónias de iniciação masculina, os primórdios do vudu, entre outras histórias que pode descobrir nesta exposição. Para contar a história dos objectos, o Museu criou um conjunto de podcasts que pode ouvir aqui.

© José Eduardo Cunha / MHNC-UP Exposição 'Culturas e Geografias'

As visitas guiadas gratuitas à exposição serão realizadas nos dias 5 e 6 de Dezembro, às 10.00, 11.00 e 12.00. Para se inscrever, basta enviar um email para visitas@mhnc.up.pt. A entrada para o Pólo Central do MHNC-UP faz-se pela fachada sul do edifício da Reitoria, ao Jardim da Cordoaria.

© José Eduardo Cunha / MHNC-UP Exposição 'Culturas e Geografias'

A exposição Culturas e Geografias pode ser vista até 31 de Janeiro de 2021. Esta será uma boa oportunidade para visitar também gratuitamente a exposição Um Século e Tanto - 130 anos National Geographic, também patente no Pólo Central do MHNC-UP, e que encerrará a 27 de Dezembro de 2020.

