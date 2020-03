Museu do Futuro: este fim-de-semana há exposições e espectáculos gratuitos para ver em Guimarães

No primeiro fim-de-semana do mês, dois museus abrem as portas para uma série de eventos gratuitos. A Casa da Memória e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) convidam a visitar os seus espaços, exposições e espectáculos, a propósito da iniciativa Museu Futuro. No sábado 7, Tânia Dinis mostra uma performance que resultou de um trabalho de pesquisa sobre os arquivos de família e a relação tempo-imagem-memória. De seguida, Melissa Rodrigues propõe uma oficina onde questiona o que podemos compreender do mundo através de uma fotografia. A artista plástica Fernanda Fragateiro vai partilhar numa conferência as raízes e pulsões do seu modo de criar. Segue-se uma visita performativa pela Casa da Memória, onde outrora existiu a fábrica de plásticos Pátria.

A inauguração da exposição colectiva Caos e Ritmo acontece às 21.30. As obras de José de Guimarães, André Príncipe, Rosa Ramalho e Agostinho Santos, entre outros, podem ser vistas até 4 de Outubro. O dia termina com um concerto do projecto Plantasia. Bruno Pernadas e Moullinex vão rever um disco de Mort Garson composto para as plantas e para as pessoas que as amam.

No domingo 8 vai poder participar noutra visita orientada pela Casa da Memória e pela exposição Caos e Ritmo. Por último, a organização Precious Plastic vai ensinar a transformar o plástico e a pensar sobre a reutilização e a criação do novo a partir do velho.

