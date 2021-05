Museu Nacional de Soares dos Reis reabre a 15 de Maio

Em Agosto de 2019, o Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) anunciou que iria encerrar parcialmente, devido ao começo da primeira de duas fases das obras de recuperação e manutenção. O museu foi alvo de um projecto de modernização e dinamização, incluindo a requalificação das salas de exposição, de forma a dotá-las de novo equipamento, bem como a realização de exposições temporárias.

O museu reabre ao público simbolicamente no dia 15 de Maio, na Noite Europeia dos Museus. Nessa noite, o MNSR vai estar aberto entre as 18.00 e as 22.30 e vai contar com um concerto do ensemble de saxofones Vento do Norte, às 20.00. As inscrições para visitas devem ser feitas através do email divulgacao@mnsr.dgpc.pt. A partir de 16 de Maio, o museu passará a estar aberto de terça a domingo, das 10.00 às 18.00 (com última entrada às 17.30).

Com a reabertura, o museu apresenta três novas exposições: A Índia em Portugal – um tempo de confluências artísticas, José Régio [Re]Visitações à Torre de Marfim e Depositorium… 1. O programa para os próximos meses terá "uma forte incidência em exposições temporárias e reflecte um trabalho em rede com diferentes entidades, numa clara aproximação ao sector cultural e social português", refere o comunicado.

O MNSR é o primeiro museu público de arte do país. Foi fundado em 1833 sob a égide de D. Pedro IV, com a designação de Museu Portuense de Pinturas e Estampas, destinando-se a recolher os bens confiscados a conventos abandonados e extintos. No âmbito das reformas institucionais da República, em 1911, é renomeado Museu Soares dos Reis, evocativo do primeiro pensionista do Estado em escultura pela Academia Portuense de Belas Artes: António Soares dos Reis. Em 1932, na senda das comemorações do centenário, adquire o estatuto de Museu Nacional.

