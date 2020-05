Na Farro Padaria há pão, broa de milho e bolo do caco de fermentação natural

"O meu nome é João Figueira da Silva e a minha missão é vender saúde", diz o responsável pela Farro, a nova marca de pão de fermentação natural do Porto. Mas este "pequeno sonho", que "está a ganhar forma" nesta fase, já é antigo. "Sou cozinheiro e sempre tive o bichinho das fermentações", conta.

Actualmente, no rol de produtos estão o pão de trigo e centeio (3€/800 gr), a broa de milho (3,50€/400 gr) e o bolo do caco (3€/180 gr), todos de fermentação natural, mas também a manteiga temperada (1€), perfeita para barrar nos pães ainda quentes.

As encomendas devem ser feitas com antecedência através do número 966 617 195 ou do Instagram e podem ser levantadas na zona dos Clérigos. As entregas podem ser feitas nas proximidades ou noutros locais, conforme disponibilidade.



