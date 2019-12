Na nova carta do Astória o Outono é o protagonista

Com a chegada da nova estação, o Astória, restaurante do hotel Intercontinental Porto - Palácio das Cardosas, tem também novas propostas no menu. "É a carta que mais gosto de fazer ao longo do ano", explicou o chef Paulo Leite. "É difícil trabalhar o Outono, mas ao mesmo tempo é mágico", acrescentou.

A salada de lavagante e bivalves com pepino, pão fumado e caviar (15€), a sopa de cogumelos selvagens com falsa trufa de rabo de boi (12€) e o escalope de foie gras com cappuccino e patê de chanterelles e brioche tostado (15€) são boas sugestões para começar.

Nos pratos principais, o peixe assado com carbonara de trompetas da morte, topinambur, carabineiro e romanesco (28€), o tamboril grelhado com lavagante, puré de couve lombarda, pezinhos de porco de coentrada e dashi (30€), "um prato surf & turf", e o pato real com arroz de pato e cogumelos, beterraba, aipo e trufa (34€) são verdadeiras odes ao Outono, com sabores fortes e terrenos. Se preferir um prato de tacho para partilhar, atire-se aos clássicos do chef, como o arroz de peixes e crustáceos ou o faisão com cogumelos e trufa (ambos a 65€/2 pessoas).

© DR

Para fechar, prove a sobremesa à base de uvas, com uvas maceradas, financier de aguardente, gelatina de Vinho do Porto e granizado de espinafres e a de amarena com mousse e gelado de leite de cabra (ambas a 8€).

Além das opções à carta, estão disponíveis dois menus: o Astória, a 45€, com quatro momentos, e o menu de degustação, a 70€, com sete. Os pairings, a 25€ e 35€, respectivamente, não estão incluídos.

