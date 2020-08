Na nova carta do Vinum, brilham os produtos do mar

Muito reconhecido pela carne, o Vinum, restaurante das caves Graham's, em Vila Nova de Gaia, tem os produtos do mar em destaque na carta da nova temporada.

Para começar há ostras (3€/unidade) e amêijoas à Bulhão Pato (22€) vindas da Ria Formosa, no Algarve, broa de Avintes com sardinhas curadas (12€) e, do quintal, a já afamada salada de tomates (10€), perfeita para adoçar uma refeição de Verão.

Nos principais há bacalhau à Brás (21€), ensopado de enguia (22€) e arroz de tamboril (30€/mínimo para duas pessoas), mas também pratos preparados na parrilla, a fogo lento, como o polvo com batata e grelos assados (18€), o atum dos Açores com acelgas e pimentão (24€) ou o peixe do dia, vindo do Mercado Municipal de Matosinhos (9€/100gr).

+ Os melhores restaurantes de peixe e marisco no Porto e arredores

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story