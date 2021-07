Na Praia do Molhe já se comem os hambúrgueres do Honorato

O Honorato tem uma nova casa no Porto em formato pop-up. Agora pode provar os famosos hambúrgueres artesanais na Foz do Douro, com vista para o mar.

Agora pode comer os hambúrgueres do Honorato com vista para o mar

O Honorato chegou ao Porto em 2016, servindo os famosos hambúrgueres em formato normal e mini na Rua de Cândido dos Reis. Agora pode também prová-los com vista para o mar, num restaurante temporário em cima da Praia do Molhe, na Foz do Douro.

© DR / Honorato O Honorato está instalado na Praia do Molhe em formato pop-up

No Honorato da Foz, também disponível na Uber Eats, há duas novidades: o Hot Mex! (11,50€), de inspiração mexicana, com guacamole, tomate, jalapeño, cheddar, bacon, pico de gallo e maionese de chipotle; e o Il Goloso (11,50€), ao estilo italiano, com rúcula, tomate seco, cebola caramelizada com cogumelos, cheddar e maionese de manjericão.

© DR / Honorato As duas novidades do Honorato

Mas não faltam outras opções, a preços entre 9€ e 11,50€, como o Capitão Fausto, X-Bacon, X-Tudo, Picanha ou Vegetariano, com acompanhamentos como batatas fritas caseiras, batata-doce ou salada. Para sobremesa, a opção é só uma: mousse de chocolate, servida dentro de um boião de vidro com bolacha crocante. Para beber, há gins tónicos, cocktails e limonada.

Praia do Molhe, Avenida Brasil (Porto). Seg-Dom 12.00-22.30. Facebook, Instagram, Site, Uber Eats.

