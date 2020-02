Na Queijaria da Praça, no Marquês, os queijos são todos artesanais

Variedade é a palavra de ordem aqui. Há queijos de pequenos produtores portugueses, espanhóis, italianos e alemães, entre outros, mas todos têm uma coisa em comum: são 100% artesanais. Foi com base neste pressuposto que Diana Guedes e Rui Seixas começaram a desenvolver o projecto da Queijaria da Praça, que abriu no final do ano passado na emblemática Praça do Marquês, bastante adormecida no que toca a negócios mais modernos.

Para levar para casa ou comer no local, as dezenas de queijos expostos no balcão são sempre dados a provar ao cliente. "Temos uma abordagem personalizada", conta Rui.

Terrincho velho DOP (31,88€/kg), Humo, um queijo espanhol fumado na própria queijaria com madeira de faia (29,10€/kg), Tallegio DOP (26,55€/kg), Roquefort Carles DOP (44,50€/kg) e Alex Cheese, um exemplar vindo da Alemanha (36,90€/kg), são alguns dos que pode encontrar por lá.

Há mesas no piso térreo e no piso de baixo, também pensado para eventos, e cinco tábuas com nomes de praças portuenses que pode pedir a qualquer hora do dia. A Flores (10€/três queijos) é pensada para duas pessoas, mas se for com um grupo maior pode sempre optar pela Batalha (20€/seis queijos) ou pela Liberdade, feita à medida pelo cliente. A acompanhar há compotas caseiras da Greenalyn – prove a de ananás e manga – e crackers, de espelta com sementes e de azeite da Garfa.

À sexta-feira e ao sábado, o pão de fermentação natural desta marca portuense também entra na tábua. Estes e outros produtos made in Porto também estão disponíveis para levar para casa, tal como a cerveja artesanal da Levare. "Queremos trabalhar com produtos o mais próximos possível", dizem.

©João Saramago

