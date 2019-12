O caminho da Estação de São Bento para a Ribeira tem agora uma nova paragem obrigatória. Chama-se Castro - Atelier de Pastéis de Nata e é o novo projecto do grupo Plateform, antiga Multifood de Rui Sanches. "Usamos a técnica original ancestral com alguns detalhes na confecção que vão permanecer em segredo", adianta.

A massa folhada é feita todos os dias de manhã e colocada no frio antes e depois de entrar para as formas. Depois de colocado o creme, maturado durante 24 horas, os pastéis de nata (1€) são levados ao forno a 410º durante 8 a 10 minutos, processo que está à vista de todos. Todo este processo é supervisionado por Daniel Seixas, o chef-artesão que aprimorou a receita original.

© Nuno Correia

Na decoração, as cores predominantes são o azul e o dourado, que combinam com os antigos azulejos que cobrem a fachada do edifício e com as loiças da Vista Alegre, também com apontamentos nos mesmos tons.

