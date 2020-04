O surto de Covid-19 levou ao cancelamento de todos os eventos no país, incluindo a manifestação que habitualmente enche as ruas de Lisboa para assinalar o Dia da Liberdade. Assim, e já que a maioria dos portugueses está em casa a cumprir as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, a Associação 25 de Abril propõe que se cante "Grândola, Vila Morena" à janela, às 15.00 do dia 25 de Abril.

A música de José Afonso foi uma das senhas escolhida pelo Movimento das Forças Armadas para assinalar a "revolução dos cravos" no dia 25 de Abril de 1974. Serve agora para assinalar, simbolicamente, os 46 anos da revolução que pôs fim ao regime salazarista.

Em declarações à Lusa, Vasco Lourenço, o presidente da Associação 25 de Abril, pediu também que a música seja transmitida nas rádios e televisões portuguesas às 15.00 do dia da revolução.

