No Dia Mundial dos Oceanos o Porto recebe uma mega limpeza de praia

Se os problemas ambientais o preocupam, reserve o dia 8 de Junho, um sábado, para fazer a diferença. É precisamente no Dia Mundial dos Oceanos que acontece mais uma limpeza de praia promovida pelo Sea Life, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, a plataforma Porto Protocol e a Associação dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). São esperados 1000 voluntários para fazer "a maior limpeza de praia de sempre na cidade do Porto", refere a organização.

O objectivo é limpar a área entre a Praia das Pastoras e a Praia do Castelo do Queijo, o correspondente a cerca de 2,7 quilómetros de costa. Para participar, só precisa de se inscrever aqui e de aparecer às 10.00 junto à Praia do Molhe. A limpeza arranca 30 minutos depois.

A iniciativa integra as Semanas da Sustentabilidade e Conservação do Sea Life Porto e as comemorações dos dez anos do aquário na cidade. "Queríamos ter uma voz activa junto das famílias e mudar a sua visão sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta e da biodiversidade. Todos os dias temos conseguido alcançar este grande objectivo", descreveu Rui Ferreira, director-geral do aquário portuense. Na limpeza de praia que aconteceu em 2018, por exemplo, foram recolhidos 280 quilos de lixo.

Se não quiser esperar até Junho pode arregaçar as mangas já este mês, no sábado 18, e juntar-se ao clube de plogging. O que é que acontece? Vai correr e apanhar lixo ao mesmo tempo. Ao visitar o Sea Life, pode ainda ver a exposição Mar de Plástico e assistir à palestra As Cores que Protegem os Nossos Oceanos (todos os dias às 12.30 e às 17.00), sobre separação de resíduos.

+ Herói Local: Ana Milhazes, fundadora do Movimento Lixo Zero Portugal

+ Conheça o bairro inteligente e sustentável que está a ser construído em Matosinhos

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.