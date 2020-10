No domingo há um workshop de cocktails com vinho do Porto na Poças

Sem planos para o fim-de-semana? Nada que não se resolva. No domingo, às 16.00, o Centro de Visitas Poças, em Vila Nova de Gaia, vai ser palco de um workshop de cocktails com vinhos do Porto orientado por Carlos Santiago, reconhecido barman e mixologista.

No total, serão quatro os cocktails ensinados, cada um com um Porto: Poças White, Poças Ruby, Poças Tawny e Soberbo Vermouth. No final de cada "exercício", cada participante provará o seu próprio cocktail.

O Shake The Port tem o custo de 30€ por pessoa, é limitado a 20 pessoas e terá a duração aproximada de três horas. Se quiser passar um domingo diferente e ainda aprender umas coisas, inscreva-se até sexta-feira através do email visitors@pocas.pt. Os dados para pré-pagamento serão enviados posteriormente.

