No Festival de Bodypainting Portugal o corpo é uma obra de arte

Não se admire se passar junto ao Hard Club a 13 de Julho e avistar obras de arte com pernas. É ali que vai decorrer a quinta edição do Festival de Bodypainting Portugal, entre as 10.00 e as 20.00. O evento regressa com o objectivo de divulgar o body painting - forma de arte em que trabalhos de grande escala são pintados directamente sobre a pele - entre o público português.

O festival, organizado de dois em dois anos, inclui uma competição nacional de tema livre em que podem participar bodypainters ou outros criadores adeptos deste tipo de arte, sejam estrangeiros a residir em Portugal ou portugueses a residir no estrangeiro. Cada participante leva a concurso apenas um trabalho.

O vencedor ganha passagem directa para a final do World Bodypainting Festival, um evento que começou em 1998 e que tem lugar na Áustria desde 2017. Todos estão convidados a aparecer nesta festa de cor e criatividade que, na última edição, registou nove mil visitantes ao longo do dia. A entrada é gratuita.

+ 15 coisas grátis para fazer no Porto

+ 16 obras de arte para ver no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.