O Mb restaurante abriu em Matosinhos com um conceito que defende a agricultura biológica (Mb significa, na verdade, Momentos Bio). Mas este não é um mundo novo para Alberto Gomes e Conceição Maia, “precursores de um movimento biológico [a título pessoal] há mais de 30 anos”, contam, e proprietários da Ideal Bio há sete, uma loja na Boavista de onde chegam grande parte dos produtos usados no restaurante.

© Valéria Martins

Na carta encontra pratos como o polvo assado com batata a murro e grelos (19€), o bacalhau com broa (14€) e o cheesecake de frutos vermelhos (3,50€). Mas os vinhos biológicos também merecem a sua atenção. Se não os conhece, a marcação de um jantar de Natal – têm capacidade para 80 pessoas – pode ser a desculpa perfeita. Os menus rondam os 25€ e incluem entradas, prato principal (bacalhau e cabrito estão entre as opções) e sobremesas.

