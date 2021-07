No Parque Biológico de Gaia há actividades gratuitas em família

Em Julho e Agosto, o Parque Biológico de Gaia, em Avintes, volta a ter actividades gratuitas para famílias. Os mais pequenos vão poder participar em ateliês de educação ambiental e na alimentação das cabras-anãs, dos gamos e das aves de galinheiro.

Estas actividades decorrem de segunda a sexta-feira, sempre às 15.00. Em Julho, acontecem entre os dias 12 a 16, 19 a 23 e de 26 a 30. Em Agosto, estão marcadas para os dias 2 a 6, de 9 a 13, de 16 a 20 e de 23 a 27. A participação é livre, mas sujeita a marcação prévia. Para saber mais informações, contacte o gabinete de atendimento via telefone (22 787 8137 / 22 787 8138) ou email (atendimento_pbiologico@cm-gaia.pt).

© DR / Parque Biológico de Gaia Os mais pequenos também podem alimentar as cabras anãs

As actividades serão realizadas em conformidade com as directivas da Direcção-Geral de Saúde e do Governo à data da realização do programa. Consulte o calendário:

Segundas-feiras, 15.00 - Alimentação dos Gamos

Terças-feiras, 15.00 - Atelier de Educação Ambiental

Quartas-feiras, 15.00 - Alimentação nos Galinheiros

Quintas-feiras, 15.00 - Atelier de Educação Ambiental

Sextas-feiras, 15.00 - Alimentação das Cabras-anãs

+ Visite o Parque Biológico de Gaia sem sair de casa

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal